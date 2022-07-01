Aradan 1 yıl geçti ama kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilişini unutmuyor

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilme kararının 1. yılında Bodrum’da eylem düzenlendi. Bodrum Kadın Platformu üyesi Derya Uysal yaptığı açıklamada “Alınan bu kararı tanımıyoruz” diye konuştu.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde düzenlenen İstanbul Sözleşmesi eylemi ve basın açıklamasında sözleşmenin iptali düdük ve alkışlarla protesto edildi.

Elerinde ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim Vazgeçmiyoruz’ yazılı pankart ve ‘Kararın Yok Hükmündedir İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazılı dövizlerle gelen yaklaşık 40 kadın alkışlarla ve düdükle protesto gösterisinde bulundu. Bodrumlu kadınları yerli ve yabancı turistlerde ilgi ile izledi.

Bodrum Kadın Platformu üyesi Derya Uysal yaptığı basın açıklamasında “İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden, AKP‘li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek taraflı olarak gece yarısı verdiği çekilme kararının yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2021’in üzerinden tam bir yıl geçti. Çekilme kararının geri alınması için mücadeleyi büyüttük. Verdiğimiz mücadele, Danıştay’a taşınan hukuki süreçle birlikte, başta barolar olmak üzere siyasi parti, dernekler, sendika ve kurumların da sahiplendiği bir hal aldı” diye konuştu. Uysal’ın sözleri sık sık ‘Korkmuyoruz Susmuyoruz İtaat Etmiyoruz, Kadınlar Artık Susmayacaklar, Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet’ sloganlarıyla kesildi.

“KARARIN ARDINDAN 310 KADIN KATLEDİLDİ”

Uysal açıklamasının devamında ise sözleşmenin uygulanmamasıyla, her yıl yüzlerce kadının katledilmesi ve faillerin ceza almamasıyla da, milyonlarca kadın, LGBTİ+ ve çocuğun şiddet, korku içinde, geleceksiz bir yaşam sürmek zorunda bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

* “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından geçen bir yılda erkek-devlet şiddeti ve cezasızlık arttı. 310 kadın katledildi, kadınlardan 25’i uzaklaştırma ya da koruma kararı aldırdığı erkek tarafından katledildi.

* Öfkemiz dinmedi, dinmeyecek. Bu kararla birlikte şüpheli kadın ölümlerinde de ciddi artış yaşandı. Şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunan kadınların çoğu için ‘yüksekten düştü’, ‘intihar etti’ denilerek, üstü kapatıldı, 206 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

* Çekilme kararına karşı 200’den fazla tüzel ve bireysel başvuruyla ‘Yürütmeyi durdurma ve fesih kararının iptali’ istemiyle Danıştay’da dava açıldı. Açılan yürütmeyi durdurma talepleri reddedildi. ‘Fesih’ kararının iptaline yönelik davaların duruşmaları ise 28 Nisan’da Danıştay’da görülmeye başlandı.

* Danıştay’ın vereceği karar ne olursa olsun ‘Biz kazandık, kadın mücadelesi kazandı’ demeye devam edeceğiz. Biz, İstanbul Sözleşmesi’nin bütün maddelerinin uygulanması mücadelesini vermeye devam edeceğimizi ve çekilme kararını tanımadığımızı bir kez daha buradan haykırıyoruz;Hayatımızın her alanında bize uygulanan şiddeti ret ediyoruz! Erkek adalete karşı gerçek adaleti savunmaktan vazgeçmiyoruz!”

Eylem sonunda kadınlar meydandan ayrıldı.