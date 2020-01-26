Aradan 21 yıl geçti… Kocaeli’de 1500 hasarlı bina var!

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde AFAD’ın son açıklamasına göre 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1607 kişi ise yaralandı. 45 vatandaşımız da enkaz altından sağ çıkarıldı.

Yüzlerce vatandaşın da evsiz kalmasına neden olan deprem, Kocaeli’de 1999 yılında meydana gelen depremde hasar gören binaların durumunu yeniden gün yüzüne çıkardı. Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen Kocaeli’de ağır ve orta hasarlı bina sorununu aşamadı.

AĞIR HASARLI 30 BİNADA İNSANLAR OTURUYOR

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, kentteki ağır hasarlı binaların hâlâ korku yarattığını belirterek şunları söyledi: Kocaeli’de depremde ağır hasar alan 30 bina ayakta ve içerisinde insanları yaşıyor. Kocaeli yapı stoğunun ise yaklaşık yüzde 50’si depreme dayanıksız. 1999 depreminde yaklaşık 4 bin bina orta hasar almıştı.

4 BİN BİNANIN YARISI GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Engin Taşdemir, “Bu 4 bin binanın 2 bin tanesi güçlendirildi ama geriye kalan 2 bin binada insanlar oturmaya devam ediyor. Kocaeli AFAD’ın verilerine göre ise Kocaeli’deki net orta hasarlı bina sayısı 1500… Bu binalarda binlerce yurttaşımız yaşıyor.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Taşdemir, yapılacak çalışmalara destek olacaklarını belirterek “Dün bir kez daha gördük ki depremin şakası yok. O zaman neden bu çalışmaları hala neden erteliyoruz? Biz CHP Grubu olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılacak bütün çalışmalara destek vermeye hazırız. Büyükşehir belediyemiz hasarlı binaların tespiti ve yıkımı için elini taşın altına koymalı ve TMMOB ile ortak bir komisyon kurarak acilen çalışmaya başlamalıdır” dedi.