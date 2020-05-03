Arakanlı Müslümanlar Bengal Körfezi'ndeki tehlikeli yolculuklarının ardından Bangladeş'e ulaştı

DAKKA (AA) – Bangladeşli yetkililer, en az 29 Arakanlı Müslüman'ın Bengal Körfezi'nde haftalar süren tehlikeli yolculuğun ardından ülkenin güneyindeki adaya vardığını bildirdi.

Hükümet yetkilisi Tonmoy Das, yaptığı açıklamada, aralarında 15 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu en az 29 Arakanlı Müslüman'ın balıkçı teknesiyle Bhasan Char Adası'na ulaştığını söyledi.

Adaya varan Arakanlı Müslümanlara gıdanın yanı sıra doktor ve polislerden oluşan bir ekibin gönderildiğini belirten Das, başka teknelerin de olabileceğini kaydetti.

Mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman'ın yaşaması için hazırlandığı bilgisini paylaşarak, Ada'da sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini vurgulamıştı.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

– Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.