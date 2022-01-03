Aralık ayı enflasyonu neden şimdi açıklandı? Saruhan Oluç ifşa etti! “Oyun oynadılar!”

Yazan:
Alaturka Online
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TÜİK’ Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu

Oluç, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık” açıklamalarına da yanıt verdi

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