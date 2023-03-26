Arama-kurtarma aracı AKP’li belediyenin garajında çürüyor

AKP’li Keçiören Belediyesi, 2014 yılında tam teşekküllü arama kurtarma aracı yaptı. Her türlü afet şartlarına uygun olarak tasarlanan aracın içinde kurtarma malzemelerinden kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar her türlü araç gereç bulunuyordu. Aradan 9 yıl geçti, büyük bir törenle tanıtılan arama kurtarma tırı Belediyenin garajında görüntülendi. Lastikleri sökülen tır, çürümeye terk edildi.

DİNLENME ODASI BİLE VAR

Keçiören Belediyesi, depremden trafik kazalarına kadar her türlü afet şartlarında vatandaşların yanında olabilmek için arama kurtarma aracı yaptırdı. 12 kişilik kurtarma timini taşıyan AKUT aracı iki ayrı kısımdan oluşuyor. Aracın bir bölümünde arama-kurtarma malzemeleri yer alırken, diğerinde ise arama-kurtarma timine ayrılan dinlenme odası bulunuyor.

YATAK, DUŞAKABİN, KLİMA…

Arama-kurtarma malzemeleri içinde şişme yastıktan kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar gerekli her türlü araç-gereç yer alıyor. Araçta bulunan ve içinde ilkyardım malzemelerinin olduğu acil yardım çantaları da, arama-kurtarma timinin ani müdahale yapmasına imkan tanıyor. Araçtaki dinlenme odasında ise 4 adet tek kişilik yatak, duşakabin, alafranga tuvalet, lavabo ve klima yer alıyor. Termostat sayesinde aracın içinde sıcak su kullanma olanağı da bulunuyor.

Afet müdahalesi sırasında zaman kaybını önlemek amacıyla AKUT aracı, arama-kurtarma malzemeleri hem içerden hem de dışarıdan alınabilecek şekilde dizayn edildi. Afet şartlarını göz önüne alan belediye, araca iki tonluk su deposu da yerleştirdi.

Elektriğin kesik olduğu afet bölgelerinde aydınlatmayı sağlayacak seyyar lambalar aracın dört bir tarafına konumlandırıldı. AKUT aracında yer alan iki jeneratörden birisi aydınlatma, diğeri ise aletlerin kullanımı için enerji sağlıyor. Dönemin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Ak, hazırlanan TIR’ı “Hiç istemesek de afetler yaşamın bir parçası ve böyle zor zamanlarda vatandaşımızın yanında olmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza afet ortamında yardımcı ve destek olmak, kazaya uğrayan ve kaybolan kişilere en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla böyle bir AKUT aracı yapmaya karar verdik ve Keçiörenlilerin hizmetine sunduk” demişti.

ÇÜRÜYOR, İÇİM ACIYOR

Belediyenin garajında çürüyen AKUT TIR’ı için emek veren eski yöneticilerden bir isim “12 kişilik gönüllü bir ekip de kurmuştuk. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı asrın afetinde gözlerim çok aradı bu aracı ve ekibi. Tam da bu günler içindi. Ancak o halini görünce içim acıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.