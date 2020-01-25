Arama kurtarma ekipleri soluk alıp veren herkese ulaşmaya çalışıyor

Türkiye dün akşam saatlerinde Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre Sivrice’de depremin ardından 4 büyüklüğünün üzerinde 12, toplamda ise 274 artçı deprem yaşandı.

Deprem sonrasında bölgeye akın eden arama ve kurtarma ekipleri büyük bir özveri ile yaşanan artçı depremlere ve dondurucu soğuğa rağmen enkaz altında soluk alıp veren herkese ulaşmaya çalışıyor.

Şu an bölgede 39 farklı AFAD il müdürlüğünden 1167 arama kurtarma personeli ve 235 araç deprem bölgesine sevk edildi. Sekizden fazla vatandaş enkaz altından çıkarılırdı.

Arama kurtarma personeli saatlerdir zorlu doğa koşullarına karşı arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.