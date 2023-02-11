Arama kurtarma gönüllüsü: Geldiler ölçüm yaptılar, ‘yok dediler’ bize! Bir bayan çıkardık





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Antakya’da deprem bölgesini ziyaret etti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Akşener, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“ALTI GÜNDÜR HEP SOĞUKTA DIŞARIDA YATIYORUZ”

Akşener’in incelemelerde bulunduğu sırada bir depremzede Akşener’e, “Ne çadır var ne bir şey var; altı gündür hep soğukta dışarıda yatıyoruz” dedi.

“ÖLÇÜM YAPTILAR, YOK DEDİLER BİZE, BİR BAYAN ÇIKARDIK DÜN GECE”

Bir gönüllü arama kurtarma görevlisi ise Akşener’e arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

* “Başkanım biz Niğde’den geliyoruz. Bizin yandaki binada beş arkadaşımız var. Ne AFAD ne başka bir şey…

* Kendi imkanlarımızla, kendi kepçemizle, kendi vincimizle geldik biz buraya. Devletimiz nerede biz onu arıyoruz. Yok.

* Kendi imkanlarımızla bir kişiyi çıkardık. Geldiler ölçüm yaptılar. Yok dediler bize. Bir bayan çıkardık dün gece. Hâlâ ses geliyor binadan. Hâlâ uğraşıyoruz orada.”

Akşener, gönüllü kurtarma görevlisinin iletişim numarasını alarak yardım sağlayacaklarını söyledi. ANKA