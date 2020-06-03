Aranan hükümlünün kaçmasına yardım eden aile üyeleri gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kaçmasına yardım eden babası ve iki kız kardeşi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kadir T'nin, Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir evde yaşadığını belirledi.

Söz konusu adrese giden ekiplere, şüphelinin babası Bedri T. ile kız kardeşleri Berna ve Benan T. kapıyı açtı. Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almak istediğinde aile üyeleri mukavemette bulundu. Yaşanan arbede sırasında cezaevi firarisi Kadir T. kaçarken, babası ve iki kız kardeşi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, baba ve iki kız kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari hükümlü Kadir T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.