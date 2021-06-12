Arap Birliği, Hedasi Barajı krizini görüşmek üzere 15 Haziran'da Doha'da toplanacak

KAHİRE (AA) – Arap Birliği'nin Etiyopya, Sudan ve Mısır arasındaki Hedasi Barajı krizini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan açıklamasında, Arap Birliği'nin, dışişleri bakanları düzeyinde Katar'ın başkenti Doha'da 15 Haziran Salı günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Kararın, Mısır ve Sudan'ın talebi doğrultusunda alındığını ve toplantının dışişleri bakanları düzeyinde istişare toplantısı olacağını belirten Zeki, "Olağanüstü toplantıda Hedasi Barajı'ndaki gelişmeler tartışılacak." ifadesini kullandı.

– Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.