Arap Birliği Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

İSTANBUL (AA) – Arap Birliği, Cezayir, Umman ve Yemen, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakanın seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, birliğin Libya'da nihai ve kapsamlı çözüme ulaşmak için sarf edilen tüm ulusal çabalara destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni yönetimin, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere hazırlıklara başlaması için en yakın zamanda görevi devralmasını temenni ediyoruz." denildi.

– Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in yeni Libya yönetimiyle işbirliğine hazır olduğu belirtilerek, Libya'nın içişlerine müdahaleye de karşı olduğu vurgulandı.

Bu olumlu adımın, Libya'daki bölünmüşlüğü sona erdirmesi ve yıl sonu yapılacak seçimlere hazırlık için birliğin tesis edilmesine katkı sağlaması temenni edildi.

– Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bazı aktif ülkelerin desteğiyle sarf ettiği çabalardan övgüyle bahsedilerek, Libya'da geçici yönetimin belirlenmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu adımın Libya'da halkın beklentilerine uygun olarak güvenlik, istikrar ve kalkınmayı sağlamasının temenni edildiği aktarıldı.

– Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçici yönetimin belirlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, bunun Libya'da güvenlik ve istikrar yolunda tarihi bir adım olduğu kaydedildi.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.