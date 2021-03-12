Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait hava savunma sistemi imha edildi

ADEN (AA) – Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde İran destekli Husilere ait hava savunma sistemleri ile yabancı uzmanların bulunduğu bir merkezin imha edildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, imha edilen hava savunma sistemlerinin türüne ilişkin detay paylaşılmadı.

Söz konusu merkezde Husilere ait hava savunma sistemlerinin yanı sıra yabancı uzmanların da bulunduğu belirtilen açıklamada, uzmanların hangi ülkenin vatandaşı olduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Yemen ordusu ile kabilelerin Marib'de Husilere karşı ilerleyişlerini sürdürmek ve sivilleri korumak üzere düzenledikleri askeri operasyonlara Arap koalisyonunun destek sağladığı ifade edildi.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran petrol ve gaz yönünden zengin Marib'i ele geçirmek için 7 Şubat'tan bu yana yoğun saldırılar düzenliyor.