Arap ülkeleri, Suriye krizini görüşmek üzere toplandı

İSTANBUL (AA) – Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suriye kriziyle ilgili dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katıldığı toplantı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu ülkelerden üst düzey yetkililerin katıldığı istişare toplantısında, Suriye'nin Arap kimliğinin korunması ve ülkede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den yetkililerin, Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda çözümü için sarf edilen çabaların desteklenmesi konusunu görüştüğü ifade edildi.

Her iki açıklamada da toplantının kimin çağrısı üzerine ve nerede gerçekleştiği bilgisine yer verilmedi. Suriye'den de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

BMGK'nin 2254 sayılı kararı, Suriye'de acil ateşkesin sağlanmasını öngörüyor ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmelerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen himayesinde 30 Kasım'da başlayacağını duyurmuştu.