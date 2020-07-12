Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 257'ye, Kuveyt'te 390'a, Katar'da 147'ye yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi daha yaşamını yitirirken, 1318 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 257'ye, vaka sayısı 56 bin 15'e çıktı.

İyileşenlerin toplam sayısı ise 36 bin 98'e ulaştı.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha vefat ettiğini ve 836 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 390'a, vaka sayısının 54 bin 894'e yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının ise 44 bin 610'a çıktığını ifade etti.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 470 yeni vaka tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlık, böylece ülkedeki can kaybının 147'ye, vaka sayısının 103 bin 598'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 99 bin 743 olduğunu vurguladı.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1263'e çıktığını açıkladı.

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti, 1076 hasta iyileşti.