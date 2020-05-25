Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 165'e yükselirken, Tunus'ta ve Suriye'de vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede can kaybının 165'e çıktığı bildirildi.

Ülkede 665 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 21 bin 967'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 621'e ulaştığı bilgisi verildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 200'e, vaka sayısının da 7 bin 495'e çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının 4 bin 737 olduğu kaydedildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının ise 1053'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 917 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

– Suriye

Esed rejimi, Suriye'de 20 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 106'ya yükseldiğini açıkladı.

Rejimin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 41 olduğu aktarıldı.