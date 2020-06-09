Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 281'e, Cezayir'de 715'e yükselirken, Ürdün ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat etmesiyle ülkedeki can kaybının 281'e yükseldiği belirtildi.

Enfekte olan 568 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 39 bin 376'ya, iyileşen sayısının da 22 bin 275'e yükseldiği ifade edildi.

– Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 715'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede 111 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 10 bin 265'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 6 bin 799'a ulaştığını belirtti.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 23 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 831'e, iyileşen sayısının ise 627'ye yükseldiği aktarıldı.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 8 bin 302'ye, iyileşen sayısının ise 7 bin 408'e ulaştığı kaydedildi.