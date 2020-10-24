Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 35, Suudi Arabistan'da 17, Kuveyt'te 4, Bahreyn, BAE ve Katar'da da birer kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 35 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1585 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 819'a, vaka sayısı da 48 bin 799'a çıktı.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkedeki lisanslı sporculardan Kovid-19'a yakalananların sayısının 157'ye ulaştığını duyurdu.

– Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 17 kişi daha yaşamını yitirdi, 395 yeni vaka tespit edildi, 417 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 281'e, vaka sayısı da 344 bin 552'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 330 bin 995'e ulaştı.

– Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 311'e, vaka sayısı da 79 bin 574'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 143'e ulaştı.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 695 yeni vaka kaydedildi, 670 kişi ise sağlığına kavuştu.

Toplam can kaybının 744'e, vaka sayısının da 120 bin 927'ye çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 112 bin 110 oldu.

– BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1491 yeni vaka tespit edildi, 1826 kişi ise sağlığına kavuştu.

Virüs kaynaklı can kaybının 475'e, vaka sayısının da 123 bin 764'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 116 bin 894'e ulaştı.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 254 yeni vaka tespit edildiğini, 269 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 130 bin 965'e, iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 868'e ulaştı.