Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 113'e, Irak'ta 74'e, Suudi Arabistan'da 59'a yükselirken Kuveyt ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1617'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 153 olduğu kaydedildi.
– Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 74'e çıktığı belirtildi.
Ülkedeki vaka sayılarının 1318 olduğu, 601 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
– Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761'e çıktığı aktarıldı.
– Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki vaka sayısının 1234'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada iyileşenlerin sayısının ise 142'ye yükseldiği kaydedildi.
– Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 630 olduğunu bildirdi.
Kuveyt'te 1, Lübnan'da ise 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.