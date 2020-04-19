Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Fas'ta 138'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 41'e, Umman'da 7'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sayısının 138'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, teşhis konulan 135 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 820'ye, iyileşen hasta sayısının da 322'ye çıktığı aktarıldı.

– BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 41'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 479 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 6 bin 781'e yükseldiği çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 98 olduğu bildirildi.

– Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkedeki ölümlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 86 kişide daha virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1266'ya yükseldiği, toplam 233 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.