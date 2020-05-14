Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 571'e, Cezayir'de 529'a, Fas'ta 190'a yükseldi. Irak, Yemen ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 571 olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının da 10 bin 829'a çıktığı, 2 bin 626 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

– Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece ölü sayısının 529'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 6 bin 442'ye ulaştığı, iyileşenlerin ise 3 bin 158 olduğu aktarıldı.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 190'a, vaka sayısının da 95 artarak 6 bin 607'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, iyileşen sayısı ise 3 bin 310 olarak paylaşıldı.

– Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde vaka sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.

Komite daha önce vefat sayısını 12 olarak duyurmuştu.

– Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 3 bin 143'e çıktığı, 2 bin 28 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de yaptığı açıklamada, vaka sayısının 586'ya yükseldiğini, 393 kişinin ise hastalığı atlattığını belirtti.