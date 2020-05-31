Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 503'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 264'e, Kuveyt'te 212'ye, Umman'da 46'ya, Katar'da 38'e, Bahreyn'de 18'e yükselirken, Tunus ve Fas'ta vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha ölmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısının 503'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1877 yeni vaka kaydedildiği ve toplam sayının 85 bin 261 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 62 bin 442'ye ulaştığı kaydedildi.

– BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının, 264'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, vaka sayısının ise 34 bin 557 olduğu, toplam 17 bin 932 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 212'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının, 27 bin 43, iyileşen sayısının 11 bin 386'ya çıktığı ifade edildi.

– Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 11 bin 437 olduğu, toplam 2 bin 396 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 38'e, vaka sayısının 56 bin 910'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, toplam iyileşen sayısı da 30 bin 290 olarak paylaşıldı.

– Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 18'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, vaka sayısının 11 bin 288 olduğu, toplam 6 bin 673 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1077'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni ölümlerin yaşanmadığı kaydedildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 783'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 204 olduğu, 5 bin 412 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

– Yemen

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden milletvekili Salih es-Senebani de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Partiye bağlı alsahwa.net internet sitesinin haberine göre, ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle uzun yıllardır Sudan'ın başkenti Hartum'da ikamet eden Senebani, bu sabah vefat etti.

Yemen'in başkenti Sana'daki 15. bölgeden milletvekili olan Senebani, Husilerin 2014'te kenti ele geçirmelerinin ardından ülkeden ayrılmıştı.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı 77 can kaybı, 310 da vaka bulunuyor.