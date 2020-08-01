Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 4 bin 805'e, Libya'da 74'e yükselirken, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 321 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 4 bin 805'e, vaka sayısının 94 bin 78'e, iyileşenlerin sayısının da 39 bin 638'e çıktığı aktarıldı.

– Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastası bir kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkede salgında bugüne dek 74 kişinin öldüğü, 3 bin 621 kişinin hastalığa yakalandığı ve 618 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bugüne dek toplam 50 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 1535'e, iyileşenlerin sayısı da 1195'e yükseldi.