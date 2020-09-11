Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde 931 vaka tespit edilirken, Libya'da 13, Filistin'de 8, Kuveyt'te 1 kişi hayatını kaybetti.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 931 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 2 bin 367 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 77 bin 842'ye, iyileşen sayısının 68 bin 462'ye yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, can kaybının 398 olduğu hatırlatıldı.

– Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 969 yeni vaka tespit edildiği ve 86 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 352'ye, vaka sayısının 21 bin 908'e, iyileşen hasta sayısının da 2 bin 506'ya yükseldiği ifade edildi.

– Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 652 vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybının 232'ye, vaka sayısının 37 bin 866'ya ulaştığı, 26 bin 961 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlık, Gazze'de ise son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 80 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Salgının başladığı mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısının 1631, can kaybının 11 olduğu kaydedilen açıklamada, 114 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 653 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 557'ye, vaka sayısının ise 93 bin 475'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 83 bin 660 olduğu ifade edildi.