Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Mısır'da 514'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Fas'ta 186'ya, Kuvyet'te 49'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı.

– BAE

Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.

– FAS

Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Kovid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu.

Açıklamada, koronavirüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.

Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.

– Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yeni Kovid-19 vakası olarak 151 kişiye tanı konulduğunu ülkede toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.