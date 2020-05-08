Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 503'e, Fas'ta 186'ya, Irak'ta 104'e, Tunus'ta 44'e, Lübnan'da 26'ya ve Yemen'de 7'ye yükseldi.



Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 503'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, 495 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 8 bin 476'ya çıktığı, 1945 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.



– Fas



Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi düzenlediği basın toplantısında, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 186'ya yükseldiğini duyurdu.



Elyubi, 163 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 711'e çıktığını söyledi.

– Irak



Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 104'e ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada, 60 kişiye daha teşhis konulduğu ve vaka sayısının 2 bin 104'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının 661 olduğu aktarıldı.



– Tunus



Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten bir kişinin daha vefat etmesiyle ülkede toplam can kaybının 44'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, yeni teşhislerle Kovid-19'a yakalananların sayısının 1026'ya çıktığı ifade edildi.



– Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 26'ya ulaştığını açıkladı.



Vaka sayısının 12 artarak 796'ya yükseldiği kaydedildi.



– Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği ve can kaybının 7'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 9 kişiye daha virüs teşhisi konulduğu, toplam vaka sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.