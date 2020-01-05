Araplardan rezil Türkiye açıklaması

Libya üzerinde en büyük provokasyonu yapan ve bölgede gerilimi artıran ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı… Yaklaşık bir yıl önce İstanbul’daki Başkonsolosluk binasında muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ve kısa bir süre içinde örtbas eden Suudi Arabistan, dışişleri bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı ve resmi haber ajansı SPA’da da yayınlanan açıklamada, TBMM’den geçen Libya tezkeresi hakkında ifadeler yer aldı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan, son dönemde Türkiye’nin Libya’daki hamlelerini kınıyor ve Libya tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararını ihlal ediyor. Krallık, Türkiye’nin bu hamlesinin Libya’nın güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini tasdik ederken aynı zamanda Arap ve bölgesel güvenliğe de tehdit oluşturuyor. Bu karar bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor ve uluslararası prensipleri ve anlaşmalara karşı geliyor” ifadesi kullanıldı.