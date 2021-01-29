Aras Kargo'nun mobil uygulaması yenilendi

İSTANBUL (AA) – Teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı salgın sürecinde Aras Kargo, yenilenen ve işlevsel bir ara yüze sahip mobil uygulaması ile kargo süreçlerinin takibinde müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla müşterilerine daha verimli bir kargo hizmeti sunan Aras Kargo, kargo süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla yenilediği mobil uygulamasını müşterilerinin kullanımına sundu.

Google Play ve Apple Store'dan ücretsiz olarak indirilebilen Aras Kargo'nun yeni mobil uygulaması, kargo süreçlerinde kullanıcıların ihtiyacı olan tüm gereksinimleri tek bir noktada bir araya getiriyor.

Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, kayıt oluşturarak giriş yaptıkları mobil uygulamayla kargolarının hareketleriyle ilgili de detaylı bilgi alabiliyor.

Uygulamada konuma göre en yakın şube bilgilerine hızlıca erişme imkanına sunulan uygulamada kullanıcılar ayrıca, kurye çağırma, ücret hesaplama, kaç günde gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor.

Aras Kargo'nun yeni uygulaması aynı zamanda VoiceOver özelliğine de sahip bulunurken, bu özellik sayesinde görme engelli vatandaşlarda kargo süreçleri ile ilgili bilgilere sistem üzerinden ulaşıp, rahatlıkla kargo süreçlerini yönetebiliyor.