Arazi anlaşmazlığı üç cana mal oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Olay, Rize’nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Şehitlik köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında tartışma çıktı.

Bahriye-Osman Dalyanoğlu (FOTO: İHA)

Üzerinde silah bulunan H.D., muhtara, eşi Bahriye Dalyanoğlu’na ve muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. 51 yaşındaki muhtar ile 50 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şerife Dalyanoğlu (FOTO: İHA)

Şerife Dalyanoğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis, olay sonrası kaçan katil zanlısı H.D.’yi yakalamak için operasyon başlattı. (İHA)

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