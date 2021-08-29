Arazide buldukları altına benzeyen cisim kâbusları oldu! 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çocukların arazide bulduğu altına benzer cismin üzerindeki pası keserle temizlemek isterken meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mehmet Turan (52) toprağa verildi. Turan’ın aynı olayda yaralanan gelini ve oğlunun tedavisi sürerken, kızı ise taburcu oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi. Mezrada hayvanları otlatan çocuklar buldukları altına benzeyen cismi babaları Mehmet Turan’a verdi.

TEMİZLEDİĞİ SIRADA PATLADI

Turan, evinin önünde keserle cismin üzerindeki pası temizlemeye çalıştığı sırada patlama oldu. Turan, hayatını kaybederken, gelini Dilan (22), oğlu Nesim (24) ve kızı Sevim Turan (14) yaralandı. Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Patlamada hayatını kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Turan Diyadin ilçe mezarlığında defnedildi. Oğlu ve gelininin hastanedeki tedavileri devam ederken, kızı ise taburcu edildi. DHA

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