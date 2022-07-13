Arazide bulunan köpek cesetleri savcılığı harekete geçirdi

İzmir Bayındır’da çok sayıda köpek ölüsü bulundu. Bayındır Başsavcılığı’nı harekete geçiren olayda incelemeler sürüyor. Hayvanseverler, Bayındır Belediyesi’nin hayvanları uyutarak öldürdüğünü ve kepçelerle çukur açarak gömdüğünü iddia etti.

Sozcu.com.tr

İzmir’in Bayındır ilçesi Turan Mahallesi’nde Bayındır Belediyesi Bakımevi’nde hayvanların uyutularak öldürüldüğü ve kepçelerle çukur açılarak gömüldüğü iddiası savcılığı harekete geçirdi.

Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, gömü yapılan bölgede arazi üzerinde çok sayıda hayvan cesedi buldu.

İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

’14 KÖPEĞE İLAÇ ENJEKTE EDİLDİ’ İDDİASI

*Baromuz Hayvan Hakları Komisyonuna, Bayındır Belediyesi Bakımevi’ne alınan yüzlerce köpeğin ve son olarak da 07.07.2022 ve 08.07.2022 tarihlerinde 14 köpeğin sistematik olarak ilaç enjekte edilmek suretiyle öldürüldüğü ve Bayındır İlçesi, Turan Mahallesi’nde gömüldüğüne ilişkin ihbarda bulunulmuştur.

*İhbar üzerine Hayvan Hakları Komisyonundan sorumlu yönetim Kurulu üyemiz Av. Şefika Yıldırım Sert ile Komisyon üyelerimiz Av. Ayşe Alpsar Arısoy, Av. Ayşe Aydın Av. Ceyda Ekin Gündoğdu Bayındır’a giderek iddiaları yerinde incelemiştir. Ayrıca Baromuz tarafından da şikayet dilekçesi verilmiştir.

HAREKETE GEÇEN SAVCILIK İNCELEMELERİ SÜRDÜRÜYOR

*Talebimiz üzerine harekete geçen Bayındır Başsavcılığı’nca hayvanların gömüldüğü alanda, üzeri kapatılmamış otopsiye elverişsiz köpek ölüleri, numune olarak alınmıştır.

*Bayındır Cumhuriyet Savcılığı’nca, sorumluların tam olarak tespiti, olayın aydınlatılması, delillerin karartılmaması için 07.07.2022 – 08.07.2022 tarihlerinde öldürülen köpeklerin gömüldüğü yer tespit edilerek kazı ve otopsi yapılması, bakımevinde bulunan kamera kayıtları ile köpeklerin gömüldüğü alanı gören kamera kayıtlarının muhafaza altına alınması ve dilekçemizde belirttiğimiz diğer delillerin ivedilikle toplanması sağlanmalıdır.

*İzmir Barosu olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

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