Arazileri satılan köylülerden AKP isyanı

Bursa’da arazilerinin, büyükşehir yasası ile köy tüzel kişiliğine devri sonrası AKP’li Karacabey Belediyesi tarafından ihaleyle satılmasına tepki gösteren Hürriyet Köylüleri bugün de eylem yaptı. Köylüler, “Köylüyüz, mutsuzuz, dertliyiz, kederliyiz” pankartı açtı.

Halil ATAŞ

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyü sakinleri, geçtiğimiz hafta 146 dönüm köy arazisinin satışını engellemek için AKP’li Karacabey Belediyesi önünde eylem yapmış, buna rağmen 72 milyon liraya ihale edilerek bir firmaya satılmıştı. Daha fazla arazinin satılmasını istemeyen köylüler bugün kent merkezinde yine eylem yaptı.

“KÖYLÜYÜZ, MUTSUZUZ, DERTLİYİZ”

AKP’li Karacabey Belediyesi’ne tepkili olan Hürriyet Köylüleri, kent merkezinde, “Köylüyüz, mutsuzuz, dertliyiz, kederliyiz” pankartı açarak, arazi satışlarını protesto etti.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, yaptığı açıklamada “Daha önce 3180 nolu parselde 146 dönümü Emirkoop’a 12 milyona, 3680 nolu parselde 262 dönümü hibe ile TEKNOSAB’a, 3814 nolu parselde 236 dönümü Kuzuflex adlı şirkete 49 milyona satılmıştı. Geçtiğimiz hafta da belediye önünde eylemem yapmamıza rağmen 3815 nolu parsellerde 146 dönüm arazi ihale ile 72 milyona Kuzuflex adlı aynı şirkete satıldı” dedi.

“ARAZİLERİMİZ 3-5 PATRONA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

“Karacabey artık bir rant alanı haline gelmiş, arazilerimiz satılarak köylünün malına göz dikilmiştir” diyen Efe, şöyle konuştu:

“Bu arazilerin asıl sahipleri bizim dedelerimizdir. Onlardan bize miras arazilerdir. Ancak bugün tam anlamıyla mirasyedi haramzadeleri bu arazilerimizi 3-5 patrona peşkeş çekmektedir. Yasal olarak bugün bunu yapabilseler de, Allah katında ve vicdanlarda mahkum edileceklerdir. Dedelerimiz bu toprakları Ziraat Bankası kredisi ile satın almışlardır. O tarihte kredi borçlarını ödeyemedikleri için ürünlerine haciz gelmiştir. Aç kalmışlar, hastalanmışlar, bir kısmı bu uğurda hastalanıp vefat etmiştir. İşte bu nedenle bu köylünün ahı onların peşini bırakmayacak. Hem bu dünyada hem ahrette onları perişan edecektir.”

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