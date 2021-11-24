Arbery Davasında Jüri Beyaz Sanıkları Suçlu Buldu

ABD’nin Georgia eyaletinde geçtiğimiz yıl koşu yaparken vurularak öldürülen siyah Ahmaud Arbery davasında karar açıklandı. Sanıkların meşru müdafaa savunmasını reddeden jüri, davada yargılanan üç beyaz sanığı cinayetten suçlu buldu.

10 saatlik bir istişarenin ardından karara varan jüri, Greg McMichael, oğlu Travis McMichael ve komşuları William Roddie Bryan’ı suçlu buldu. Üç sanık ömür boyu hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Kararın açıklanmasının ardından Ahmaud Arbery’nin babası Marcus Arbery gözyaşlarını tutamadı. Gözü yaşlı baba mahkeme salonu dışında toplanan destekçilerine öldürülen oğlu için “koşmak ve hayal etmekten başka hiçbir şey yapmadı” dedi.

Arbery’nin babasını temsil eden avukat Ben Crump da “Ahmaud’un ruhu onu linç etmek isteyenleri yendi” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından mahkeme salonu dışında toplanan destekçilere seslenen Arbery’nin annesi Wanda Cooper-Jones da “Uzun bir mücadele oldu. Zor bir mücadeleydi. Ama Tanrı iyidir. Şimdi oğlum huzur içinde uyuyacak” dedi.

Jüri beyaz ağırlıklıydı

2020 yılı Şubat ayında Georgia eyaletinin liman şehri Brunswick’te yaşanan olayda, beyaz Greg McMichael ve Travis McMichael, yanlarına silahlarını alarak 25 yaşındaki siyah Ahmaud Arbery’nin araçla peşinden gitmiş, komşuları Bryan da onlara katılarak Travis McMichael’ın, Arbery’yi vurarak öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydetmişti.

Baba-oğul polise Arbery’nin adaletten kaçan bir soyguncu olduğundan şüphe ettiklerini söylemişti.

Ancak iddia makamı, beyaz baba-oğulun can kaybıyla sonuçlanan gerginliği kışkırttığını ve Arbery’nin olayın gerçekleştiği mahallede, bir suç işlediğine ilişkin delilin olmadığını savundu.

Dava, ABD’de ırk temelli adaletsizlik tartışmasının bir parçası olarak görülüyordu.

Jüri bir siyah erkek ve 11 beyaz erkek ve kadından oluşuyordu.





Biden: “Cezai adalet sistemi işliyor”

ABD Başkanı Joe Biden davayı değerlendirdiği açıklamasında, cinayetin, ırksal adalet için mücadelede ne kadar yapılması gereken şeyler olduğunu gösterdiğini; ancak jüri kararının Amerika’da cezai adalet sisteminin görevini yerine getirdiğini gösterdiğini belirtti.

Biden “Kimsenin ten rengi yüzünden şiddetin hedefi olmaktan korkmadığı birlik içinde bir geleceğin inşa edilmesine yönelik kararlılığımızı teyit etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Jüri kararının ardından konuşan savcı Linda Dunikoski “Jüri sistemi bu ülkede işliyor. Gerçeği insanlara sunduğunuzda ve onlar da bunu gördüklerinde doğru şeyi yaparlar” dedi.

Savunma avukatlarıysa, beyaz baba-oğulun civarda inşaat halindeki bir evden koşarak çıkarken görülen Arbery’nin, hırsız şüphelisi olarak gözaltına alma ve sorgulama amacıyla peşinden gittiklerini savundu.

Georgia eyaletinde o dönem Amerikan İç Savaşı’ndan kalma olan ve vatandaşların şüphelileri yakalayıp polise teslim etmesine imkan veren yasa yürürlükteydi. Söz konusu eyalet yasası Arbery cinayetinin ardından kaldırılmıştı.