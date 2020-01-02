Arda-Aslıhan çifti yeniden erkek çocuk sahibi olacak

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Çiftin bebekleri erkek olacak.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 2018’in Ekim ayında oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı. İki buçuk aylık hamile olan Aslıhan Doğan, dört çocuk istediğini, hepsinin de erkek olmasını dilediğini söylemişti. Çift, ikinci çocuklarını da kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

İkinci çocuğun cinsiyeti de belli oldu. TV8’deki Gel Konuşalım programının haberine göre, çiftin çocukları erkek olacak.