Arda Güler bir ilki yaşadı! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında sahnede…

Lider Galatasaray’ın Fatih Karagümrük’le berabere kaldığı haftada İstanbulspor’u konuk eden Fenerbahçe’de teknik patron Jorge Jesus, önceki hafta oynadıkları Başakşehir maçına göre 5 farklı isme görev verdi. Ülker Stadı’nda full tribünler önüne çıkan Sarı Lacivertliler, 25. dakikada Arda Güler’le öne geçerken yıldız 10 numara kariyerinde bir ilki yaşadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE!

Fenerbahçe tribünleri bu sezon birçok maçta yönetimi istifaya davet etti, kendi oyuncusunu yuhaladı. Ancak son 3 maçtaki müthiş geri dönüşlerle birlikte taraftarlar ve takım bir anlamda barıştı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, İstanbulspor karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı, kombine sahiplerinin de tribüne gelmesiyle kapalı gişe oldu.

JESUS’A MESAJ!

12. adam, stadı doldurarak bir anlamda artık şampiyonluğa inandıklarını Jorge Jesus’a da gösterdi. Oluşturulan müthiş atmosfer sadece bu akşamki İstanbulspor maçının kazanılması için değil, sezonun kalan bölümü için de ezeli rakip Galatasaray’a mesaj gönderilmesi açısından önemli oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU TAKIM TARAFTARI SELAMLADI

Süper Lig’in 31. Haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi Sarı Lacivertli kulübün Avrupa şampiyonu olan kadın basketbol takımı da stadyuma gelerek taraftarı selamladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İstanbulspor maçı öncesi Ülker Stadı’nın çimlerine inerek ‘Dünya’nın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’ yazılı pankart açtı ve EuroLeague Kupası ile birlikte taraftarı selamladı.

LİG ŞAMPİYONLUĞU DA GELEBİLİR

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final maçında yarın sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacak, Sarı Lacivertliler bu müsabakayı kazanması halinde ligde de şampiyonluğunu ilan edecek.

JORGE JESUS’TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, Kanarya’da kadroda 5 farklı isim yer aldı. Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkan Oosterwolde, Arao, Rossi, Crespo ve İrfan Can Kahveci’nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro yer aldı. Fenerbahçe’nin İstanbulspor karşısındaki 11’i şu şekilde:

“İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro ve Valencia.”

EMRE MOR’LA OKAN ARASINDA GERGİNLİK

Fenerbahçe’de İstanbulspor mücadelesi öncesinde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında yer alıyorlardı. Mücadelenin 44. dakikasında Fenerbahçe’de Emre Mor, kendisine bir müdahalede bulunan Okan Erdoğan ile tartışma yaşadı.

SİVASSPOR MAÇINDA YOK

Bu gerginlik sonrası oyun dururken hakem Kadir Sağlam, iki oyuncuya da sarı kartını gösterdi. Fenerbahçe’de gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Emre Mor, takımının Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER İÇİN BİR İLK!

Kadıköy’de skor perdesini 25. dakikada açan Arda Güler, haftalar sonra gol sevinci yaşadı. 15 Ağustos’ta Fenerbahçe’nin deplasmanda 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 golle oynayan yıldız 10 numara, İstanbulspor maçında ayrıca kariyerinde bir ilki yaşadı. Nisan 2022’den (vs Göztepe) bu yana Süper Lig’deki ilk iç saha golünü İstanbulspor ağlarına gönderen genç oyuncu, ilk kez bir lig maçının açılış golünü kaydetti.