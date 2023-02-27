Arda Güler’de son dakika! Görüşmeler başladı…

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri de Arda Güler… 18 yaşındaki oyuncu 2019 yılında sarı – lacivertlilerin altyapısına transfer olmuştu.

Fenerbahçe formasıyla A Takım’a kadar yükselmeyi başaran Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı, tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldız forma için de davet edilmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon dokuzu Spor Toto Süper Lig olmak üzere 18 maçta görev alan Arda Güler, üç kez gol sevinci yaşarken, iki kez de asist yapmayı başardı. Arda Güler özellikle Avrupa Ligi’nde oynadığı dört maçta bir gol ve bir asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe’nin 18 yaşına yeni giren yıldızı Arda Güler’in yeni sözleşme için kısa süre içerisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceği ortaya çıktı.

“NE DAKİKA, NE BAŞKA BİR ŞEY”

Haber Global’de yer alan habere göre; Arda Güler’in ailesi, “Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 3500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe’nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz.” ifadelerini kullandı.

“ARDA KALMAK İSTERSE KALIR”

Arda Güler’in ailesi, “Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda ‘Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım’ tamam. Arda ‘Ben ayrılmak istiyorum.’ derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız.” diyerek durumu ortaya koydu.

Ali Koç ile Arda Güler, yeni sözleşme için kısa süre içerisinde bir araya gelecek.

SAHAYA İNİP DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Konyaspor maçında ilk düdük öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahaya inerek ısınan Arda Güler’in yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından sarıldı. Başkan Ali Koç’un bu hareketinin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Ali Koç’un 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler’in doğum gününü kutlamak için sahaya girdiği öğrenildi.