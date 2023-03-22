Arda Güler’den Mesut Özil paylaşımı

Kariyerinde Schalke04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir’de top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil, futbol yaşantısını sonlandırdığını duyurdu.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI DUYURDU

Başarılı orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim” cümlelerine yer verdi.

Süper Lig’de Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile toplamda 36 maça çıkan Mesut, 8 gol ve 3 asistlik performansla takımlarına katkıda bulundu.

ARDA GÜLER’DEN MESAJ

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler de sosyal medya hesabından Mesut Özil ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 18 yaşındaki başarılı futbolcu, Sarı Lacivertli forma altında beraber oynadığı tecrübeli isim için idollerinden biri olduğunun altını çizdi.

Genç futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genç bir futbolcu için idollerinden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler abi. Yolun hep açık olsun.”

GELECEĞİN 10 NUMARASI OLARAK LANSE ETTİ

Mesut Özil’in Fenerbahçe forması giydiği dönemde özel olarak ilgilendiği Arda Güler için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcu için “Geleceğin 10 numarası” ifadelerini kullanmıştı.