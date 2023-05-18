Arda Güler’den nefis asist! Michy Batshuayi,Trabzonspor karşısında bir ilki yaşadı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Giresunspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı’nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11’de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş’ı yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc’ı ilk 11’de kullandı.

JORGE JESUS’TAN 3’LÜ SAVUNMA

Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11’i ile başladı. Sarı Lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde yer aldı.

4 EKSİKLE SAHADA

Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Aziz teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

19 MAYIS KUTLANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı. Öte yandan stadyum dışına dev Türk bayrakları asıldı.

GİRESUN DEPLASMANINDA GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan ve Sivasspor ile oynanan kupa maçında görev alan Michy Batshuayi, geçtiğimiz hafta Giresun mücadelesinin kadrosunda yer almış, özellikle ilk yarıdaki performansıyla göz doldurmuştu. Hem hücumda hem de savunmada yaptığı katkılarla takımını sırtlayan isim olan Batshuayi, kazanılan penaltıda topu ağlara gönderse de takımının zorlu deplasmanda 1 puanla dönmesine engel olamamıştı. Belçikalı forvet, Trabzonspor karşısında da çıkışını sürdürdü.

KADIKÖY’DE DE SAHNEDE

Giresunspor maçında 75 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçına ilk 11’de başladı. Valencia ile birlikte Fenerbahçe’nin gol silahı olan Batshuayi, skor perdesini açan isim oldu. 11. dakikada Arda Güler’in nefis asistinde Uğurcan’ı avlayan Belçikalı, takımını öne geçirmeyi başardı.

TRABZONSPOR’A KARŞI BİR İLK