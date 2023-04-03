Arda Güler’e tepki gösterdi! Soyunma odasında ortalık karıştı

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise Arda Güler’in penaltı kazandığı pozisyon damga vurdu.

Maçın 38. dakikasında Arda Güler rakibinden harika sıyrılan Arda ceza alanına girdi, üç rakibini karşısına alan 18 yaşındaki yıldız soluna çeke çeke gitti, Onur’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Valencia penaltıda hata yapmadı. Mert köşeyi tahmin etse de gole engel olamadı. Bu pozisyon tartışma gündemi yarattı.

BEŞİKTAŞ’TAN TEPKİ

Fenerbahçe maçının ilk yarısında verilen penaltı kararına Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi. İlk yarının sonundaki pozisyona sahada Beşiktaşlı oyuncular, büyük tepki gösterirlerken devre arasında da kulüpten bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlılar, hakem atama sistemine bir gönderme ile ‘Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!’ ifadesini kullandığı paylaşımda penaltı pozisyonunun görüntüsüne yer verdi.

DENİZ ÇOBAN’DAN PENALTI YORUMU

Yazarımız Deniz Çoban’ın da yer aldığı yayıncı kuruluşun Trio ekibi, Halil Umut Meler ve ekibinin yönettiği Fenerbahçe – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Halil Umut Meler’in ilk yarıda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararına ilişkin yorumlar dikkat çekti.

Yayınlanan programda Çoban penaltı pzoisyonuyla ilgili olarak, “Hocam, bunun neresinden bakarsanız bakın hangi açıdan bakarsanız bakın bu, bir aldatmadır. Arda’nın sarı kart görmesi gerekir. Böyle bir penaltı verilmemesi gerekir. Bu, hakem adına belki bir yere kadar kabul edilebilir. Video Hakem açısından kabul edilemez bir hatadır.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’E TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah’ın haberine göre; büyük tartışma yaratan penaltı kararı sonrası Beşiktaşlı yıldız oyuncu, Arda Güler’e olay bir tepki gösterdi. Soyunma odasında ortalık bir anda karıştı. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş’ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.

OLAY SOYUNMA ODASINA TAŞINDI

Olay soyunma odasına taşınınca yıldız isimlerle Arda Güler arasında yaşananlar gündeme oturdu. Bu sırada Cenk Tosun araya girerek “Müdahale olduğuna yemin et Arda” dedi. 18 yaşındaki yıldız ise “Hakem verdi abi, bana değil ona itiraz et” karşılığını verdi. İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur’un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda’ya, “Ben sana dokunmadan düşüyorsun” dediği kameralara yansıdı.