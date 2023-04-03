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2 Nisan 2023
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Arda Güler’in resitali Fenerbahçe’ye yetmedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler, dün akşam Beşiktaş karşısında sahada yer aldı. Genç futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez bir derbiye 11’de başlamış oldu. Özellikle ilk devrede hücumda harika bir performans sergileyen Arda, ilk devrenin son anlarında adeta şov yaptı. Siyah-Beyazlı oyuncuları birer birer çalımlayan 18 yaşındaki futbolcu, pozisyonun devamında takımına penaltı kazandırdı.

Elinden gelen her şeyi yaptı

Takımını her pozisyonda organize eden Arda, elinden gelen her şeyi yaptı fakat sahada kaldığı 76 dakikalık süre içerisinde yenilgiyi önleyemedi.

Müthiş istatistikler

Yerini İrfan Can’a bırakan Arda, forma bulduğu dakikalar içinde, tam 28 ikili mücadeleye girip, 16’sını kazandı. 40 pas atan, 3 hava topunun 2’sinde geçit vermeyen Arda, rakip kaleye biri isabetli 3 şut gönderdi. Ayrıca 5 şut pası veren Arda, takım arkadaşlarını da yönlendiren isim oldu.

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