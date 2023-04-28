Arda Özçimen’den dikkat çeken performans

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Göztepe’nin akademisinden yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Arda Özçimen, sezon başındaki Erzurumspor FK maçında Ekrem Kılıçarslan’dan aldığı formayı bir daha vermedi.

Genç kaleci, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 13 maça çıktı. Kaleyi koruduğu Adanaspor (1), Bandırmaspor (1), Boluspor (1), Pendikspor (1) Keçiörengücü (2), ve Altay (1) maçlarında toplamda 7 gol yerken, Erzurumspor FK, Altınordu, Tuzlaspor, Denizlispor, Samsunspor ve Eyüpspor müsabakalarında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

21 yaşındaki başarılı kaleci takımının yükselişinde de büyük rol oynadı.

Öte yandan Göztepe, geçtiğimiz aylarda Arda Özçimen’in sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Arda ile birçok Süper Lig kulübünün yakından ilgilendiği de öğrenildi.