Arda Turan, Galatasaray’ın dümenine geçti

Galatasaray’ın lige yapılan kötü başlangıcın ardından 2020’yi lider kapatmasının arkasında pek çok faktör var. Yönetim, Fatih Terim ve futbolcular… Ancak birinin katkısı gerçekten çok ayrı. 9 yıl sonra ‘Yuvam’ dediği Florya’ya biraz da tartışmalı şekilde dönen kaptan Arda Turan…

Barcelona’dan koptuktan sonra Başakşehir’de saha içi ve saha dışında olumsuz görüntülere imza atan Arda, Galatasaray’la yolları yeniden kesişince adeta dirildi.

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TAKIMI KENETLEDİ

ARDA Turan’ın ilk önemli etkisi, takım içinde liderliği ele almak oldu. Arda, Belhanda ve Diagne gibi sorunlu oyuncuları kurduğu diyaloglarla kazanmayı başardı. Takımı kenetledi. Geçen sezon bu eksikliği çok hisseden Teknik Direktör Terim’in de tecrübeli oyuncuyu istemekte ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı.

SAHADA TAM BİR JOKER

Corona virüsü nedeniyle tüm maçlarda oynayamasa da Arda Turan, sahada olduğu her an tecrübesini konuşturdu. Arda, maçlara kanatta başlamasına rağmen sık sık orta alana yardım ediyor. Takımının temposunu belirliyor. Pas istasyonu olmasının yanı sıra ceza alanına girerek ekstra forvet de oluyor.

ARDA NE YAPTI? Maç: 11 Süre: 587 Gol: 3 Asist: 0 Şut/Maç: 0.7 Pas: %87