Arda Turan’dan ilk transfer! Galatasaray’ın yıldızını alıyor

Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Arda Turan, kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Uzun zamandır lisans eğitimine devam eden Arda Turan, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayacak olan Arda Turan, ilk transferini de şimdiden belirledi. 36 yaşındaki teknik direktör, Eyüpspor’un başında ilk transferini Galatasaray’dan yapmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

1.5 YILLIK İMZA

Futbol kariyerini Galatasaray’da sona erdiren Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine resmen adım attı. Bir süredir hocalık için çalışmalarını sürdüren ve teknik ekibini belirleyen genç hocanın yeni adresi Eyüpspor oldu. Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İLK DENEYİMİ

Galatasaray’da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor’da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor’da yaşayacak. Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray’da noktalamıştı. Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig’de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

LİSANS EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA’ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı’nda eğitim alıyor. Bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacak olan 36 yaşındaki teknik adam, pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçında da takımın başında yer alarak teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

İLK TRANSFERİ G.SARAY’DAN

Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine başlayacak olan Arda Turan, yeni takımında ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor. İddiaya göre Arda Turan, Galatasaray’da forma giyen Yunus Akgün’ü Eyüpspor’a kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor. Galatasaray’da forma giymekte zorlanan Yunus Akgün’ün Eyüpspor’un Süper Lig’e yükselmesi halinde bu teklifi düşüneceği söylendi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon beklentilerin altında kalan Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı. Yunus Akgün’ün Adana Demirspor dönemi ise oldukça görkemli olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor’da geçirdiği 2 kiralık döneminde 70 maçta forma giydi. 16 gol atıp, 20 asist yaptı.