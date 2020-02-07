Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan bebeğinin adını açıkladı!

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Hamza Arda, aynı yıl ekim ayında dünyaya gelmişti.

Şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

Doğan, “Bebek 4 aylık oldu, 5 ayımız kaldı. Hamza Arda abi olacak. Oğlumuzun adı Asil Aslan olacak” dedi. Aslıhan Doğan, hamileliğiyle ilgili olarak, “4 ayda yarım kilo aldım. Ben 5,5-6’ncı ayda kilo almaya başlıyorum” şeklinde konuştu.