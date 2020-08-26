Arda ve Falcao’nun müthiş uyumu!

Galatasara’da yeni sezon hazırlıkları sürerken taraftarların performansını merakla beklediği Arda Turan’dan olumlu sinyaller geldi. Yıldız futbolcu, U19 Takımı ile yapılan hazırlık maçında

Atletico Madrid’den takım arkadaşı Falcao’yla birlikte yeniden sahaya çıktı. 6-2 kazanılan maçta sarı-kırmızılı formayla ilk kez beraber oynayan ikili 1’er gol attı ve birbirleriyle uyumlu göründe.

Teknik Direktör Fatih Terim, iki yıldız futbolcunun performansına tam not verdi. Öte yandan gelecek sezon Falcao’yla birlikte forvette görev alacak olan Diagne de attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Senegalli forvet, maçın ardından takım arkadaşları dinlenmeye çekilirken durmadı ve özel çalışmalar yaptı.