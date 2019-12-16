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Ardahan bağımsız milletvekili Yılmaz: Oylamaya sunulursa, TBMM ABD’deki ‘Kızılderili Soykırımı’nı tanır’

ABD’nin ‘Ermeni Soykırımı’ kararının ardından Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, oylamaya sunulması halinde, TBMM’nin ABD’deki ‘Kızılderili Soykırımı’nın tanınması kararını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın “Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika’da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü?” sözlerinin ardından, Sputnik’e konuşan Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz şunları söyledi:

“Meclise gelirse, böyle kararın kabul edileceğini düşünüyorum. Umarım bu yalnızca cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olmaz, böyle bir süreç başlatılır, biz de mecliste bu kararı görüşürüz.”

ABD Kongresi‘nin 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili kararını kararlılıkla kınayan Yılmaz, “Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine ciddi bir zarar verebilir. Kararı kabul edenler, Ermeni lobisi ile birlikte içerideki siyasi kitleye yönelik hareket ettiler. Bu adım, seçimler öncesinde bu kitlenin desteğini almak amaçlı” dedi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını ‘Soykırım’ olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Erdoğan ise Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika’da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika’nın yüz karasıdır” açıklamasını yapmıştı.

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Yazar Alaturka Online

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