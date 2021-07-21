Ardahan Üniversitesi Rektörü 9 makamı birden üstlendi

AKP iktidarı döneminde yeterli akademik kadro olmaksızın her ilde en az bir üniversite açıldı. Devlet ve kamu üniversitelerinin büyük bir kısmında akademik personel yetersizliği öne çıkarken Ardahan Üniversitesi’nde rektörlük yapan Prof. Dr. Mehmet Biber’in aynı üniversitede 9 farklı görevinin daha olduğu öğrenildi.

Prof.Dr. Biber, rektörlük görevinin dışında; “Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ile Teknokent Koordinatörü, Kurumsal Yazılı Koordinatörü, Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dilek/Öneri/Şikayet Sorumlusu” olarak görev yapıyor.

SÖZCÜ’ye konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, söz konusu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret almadığını ve almasının da mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Biber, bu görevlerin birçoğunun rektör olarak alt görevleri olduğunu anlatarak şunları söyledi:

‘Üniversitelerde görevlendirildiğin her kurul, her komisyon için ücret alamazsın. Sadece benim değil, rektör yardımcılarının da dekanlarımızın da benim gibi birçok alt görevleri, komisyon ya da kurul üyelikleri var. Rektörlük görevimle birlikte Sağlık Bilimleri Dekanlığını bizzat ben yürütüyorum. Bu tür atamalar genelde kadro ve personel yetersizliği sonrasında yapılıyor.”