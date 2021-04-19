Ardahan'da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

ARDAHAN (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Ardahan'da, tedbirlerin alınmasına yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki bulunan kentte, yeni tedbirlerin alınmasına yönelik toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantıda, salgın ile mücadeleye ilişkin Ardahan'da alınan tedbirler, aşı çalışmaları, denetim faaliyetleri, ek tedbirlerin yanı sıra yürütülecek çalışmalar kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın kentte yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla hızla artan vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar toplantıda değerlendirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, toplantıda yaptığı konuşmada, alınan birçok önleme rağmen Kovid-19 salgının kentte artış gösterdiğini ifade ederek, denetim çalışmalarının sıkılaştırılacağına işaret etti.

Vali Öner, çalışmalar kapsamında ayrıca özellikle aşı olması gereken yaş grubundaki vatandaşların aşı olmaları için bilgilendirmelerde bulunulacağını, söz konusu kişilere yönelik teşvik çalışmalarının yürütüleceğini dile getirdi.

Toplantıya, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ve kurulun diğer üyeleri katıldı.