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28 Nisan 2023
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Ardahan’da zift tankı patlaması… İşçiler hayati tehlike atlattı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında, dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2’si ağır, 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Ümit Taşlan (28) ile Ercan Demir (45) Erzurum Şehir Hastanesi yanık servisinde, Okay Yıldırım (29) KTÜ yanık yoğun bakım ünitesinde ve Nuri Cansever (45) ise ambulans uçakla götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Ümit Taşlan ve Ercan Demir’in hayati tehlikeyi atlattıkları ve sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Alaturka Online
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