Ardahanlıların isyanı karşısında Meral Akşener şok oldu! “Haram zıkkım olsun!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine Ardahan’ın Göle ilçesinde devam etti. Pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıları anlatan bir esnaf, "Devlete vergi veriyorum, hala veriyorum devlet bana bir ay bakmıyor. Bir kuruş devletten faydalanmadım. Böyle devlet olur mu" sözleriyle sitem etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #ardahan #haber #gündem #siyaset #esnafziyareti #yurttaştv