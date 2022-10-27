‘Ardanuç’un dağlarını delik deşik ettirmeyeceğiz’

Artvin Çevre Platformu Sözcüsü Gürsel Kaya, Artvin’in Ardanuç ilçesine 24 kilometre uzakta bulunan Gümüşhane köyündeki yaşananları, “Cerratepe’nin dışında Ardanuç’ta da bilinmeyen bir yer Gümüşhane’nin tepesinde böyle bir yağmaya başladılar. Ama biz biliyoruz ki mücadelemizde bunları püskürteceğiz” dedi.

Artvin’in Ardanuç ilçesine 24 kilometre uzakta bulunan Gümüşhane köyünde; 2009 yılında, maden aramak için başlatılan, ancak Temmuz 2016’da durdurulan sondaj faaliyetlerine bu yılın başlarında yeniden başlandı.

İYİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Selçuk Babacan şunları söyledi:

* “Doğa harikası ve doğa cenneti Gümüşhane köyüne geldik. Burada şu an maden çalışması var. Bölgede maden çalışmasına başlamadan önceki ÇED raporları alınması sürecinde köylüler karşı çıkmışsa da ÇED raporunun olumlu gelmesi, köylünün göstermiş olduğu direniş kırmıştır. Burada gördüğümüz şeye orman katliamı diyoruz biz. Arkada gördüğünüz makinalarla bu alanda 40-50 tane sondaj alanı açılmıştır. Buradan yetkililere ve hükümet partisine sesleniyorum.

* Sayın hükümet partisi yetkililerimiz; biz doğacı insanlarız. Bizim Ardanuç’umuz doğasıyla, coğrafyasıyla, taşıyla, toprağı ve suyuyla harikalar diyarıdır. Bu makinanın burada çalışma teyidinin alındığını ve makinanın da leasing karşılığında aldığını biliyoruz. Biz de makinanın burada çalıştığını görmek için buraya geldik. Yanlış haber, yalan haber olmasın diye buradayız ve göreceğimizi gördük. Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; öncelikle Doğruluğunuza ve ciddiyetinize önem verdiğimizi söylemek istiyorum. Fakat teşkilatlarınızın yaptığı talanı yalanlarla örttüğünüzde size duyurmak istiyoruz saygılarımı sunuyorum.”

“ARDANUÇ’UN DAĞLARINI DELİK DEŞİK ETTİRMEYECEĞİZ”

Artvin Çevre Platformu Sözcüsü Gürsel Kaya ise şunları söyledi:

* “Biliyoruz ki Artvin’imizin yüzde 72’sini maden sahası yaptılar. Bugün Cerratepe’de mücadele etmemize rağmen Cengiz Holding maden sahasını işletiyor. Halkımız bunu ne yaparsanız, yapın bunun önüne geçemezsiniz ve bunları yenemezsiniz, bunlar bildiklerini okurlar ve bunlar yağmalamalarına, talanlarına devam ediyor diyorlar. Ama biz biliyoruz ki Cerratepe’de çok geniş bir alanı Sirye’den, Borçka barajına kadar olan alanı maden sahası alanı olarak ilan etmelerine ve hatta çalışma ruhsatlarını almalarına rağmen bugün yüzde 10’luk bir alana hapsolmuş durumdalar.

* Bunu biliyoruz ki bu Artvin halkının direnci sonucu oradaki o maden sahasını genişletemiyorlar. Dağlarımızı, ormanlarımızı yağmalayamıyorlar ve bunun tek nedeni Artvin halkının direncidir. Cerratepe’nin dışında Ardanuç’ta da bilinmeyen bir yer Gümüşhane’nin tepesinde böyle bir yağmaya başladılar. Ama biz biliyoruz ki mücadelemizde bunları püskürteceğiz. Bunu buradan bir kez daha buradan ilan ediyorum diyorum ki Artvin’deki doğa severler, toprağını sevenler, Artvin’i sevenlerin mücadelesi sonucu Cerratepe’de nasıl yüzde onluk bir yere hapsetmişsek Artvin ve Ardanuç’un dağlarını bunlara delik deşik ettirmeyeceğiz. Ormanlarımızı katlettirmeyeceğiz ve bunun içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ANKA

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