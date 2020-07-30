Arefe günü bankalar açık mı? Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da tatil öncesinde işlerini tamamlamak istiyor. Arefe günü ve bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe Günün’de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise gün boyu çalışması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.